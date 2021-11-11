На Украине впервые запретили прокат фильма с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные Госкино.

Отмечается, что с октября 2015 года ни одна украинская компания-дистрибьютор не получила от агентства прокатного удостоверения на картину «Ржевский против Наполеона» 2012 года выпуска, в которой роль французского полководца исполнил Зеленский. Причиной тому стала эпизодическое появление в ленте российского юмориста Юрия Гальцева, который с 6 октября 2015 находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Согласно статье закона «О кинематографии», прокат подобных фильмов в стране запрещен.

Известно, что, кроме исполнения роли Наполеона, Зеленский выступил продюсером российско-украинской комедии режиссера Марюса Вайсберга вместе со своими компаньонами по «95-му кварталу».

Министерство культуры Украины создало «черный список» российских деятелей культуры в августе 2015 года. В него, среди прочих, вошли Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Данный перечень лиц регулярно расширяется. В настоящее время в него занесены порядка 200 человек.