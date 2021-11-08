Лобода объяснила отказ от концертов на Украине

Певица Светлана Лобода объяснила временный отказ от концертов на Украине. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале телеведущей Марии Ефросининой.

Уточняется, что в 2017-м у исполнительницы было запланировано выступление в одесском клубе «Ибица», однако оно было сорвано. После этого Лобода не давала сольных концертов в этой стране до августа 2021 года.

«Люди, которые собрались под "Ибицей", начали бросать [дымовые] шашки и устраивать драки. Не впускали людей, которые заходили в клуб», — вспомнила артистка.

По ее словам, это произошло из-за конфликта с «влиятельным человеком» из Одессы. После инцидента Лобода и ее команда решили отказаться от сольных выступлений на территории Украины, хотя певица продолжила появляться на корпоративах. Она объяснила, что переживала за безопасность поклонников.

В 2017 году сообщалось, что одесский концерт артистки сорвали националисты. Тогда радикалы назвали певицу «любительницей российского рубля». Ее также обвинили в том, что своими гастролями в России она «поддерживает агрессора».