Экс-продюсер Лободы объяснила причину расторжения контракта с певицей

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина объяснила расторжение контракта с певицей тем, поскольку ей стало неинтересно продюсировать. Об этом пишет Starhit.

«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99 процентов твоего времени. Я так жить больше не готова», — назвала причину Крапивина в эфире программы «Кино в деталях» на телеканале СТС. По ее словам, она хочет заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым талантам, поэтому намерена создать собственный музыкальный лейбл и помогать начинающим музыкантам. Кроме того, она хочет заниматься кино.

Ранее Натэлла Крапивина сообщила о решении вернуться в шоу-бизнес. Она пояснила, что хочет быть менеджером, а не продюсером, так как ей интересен такой опыт.

Крапивина расторгла контракт с Лободой после скандала с Филиппом Киркоровым в июне, когда она раскритиковала выступление артиста и рэпера Давы. Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

В ответ Киркоров обвинил Лободу и ее команду в плагиате и указал на то, что ее номер был похож на одно из выступлений Бейонсе. Он назвал Крапивину человеком двойных стандартов и предположил, что ей нужен кто-то, кто будет «сверять ее посты с текущим этическим кодексом». Сама же Лобода заявила об отказе от услуг продюсеров после расторжения контракта с продюсером.