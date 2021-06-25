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Михалков назвал «бесовщиной» скандальное шоу Киркорова и Давы

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Никита Михалков
Никита Михалков
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский режиссер Никита Михалков назвал «бесовщиной» скандальное шоу Филиппа Киркорова и Давы на премии «Муз-ТВ». Он высказался во время передачи «Бесогон», запись которой опубликована на YouTube.

Кинематографист указал на то, что артисты появились на мероприятии в окружении полуголых мужчин. «А теперь обратите внимание — это абсолютно открытая пропаганда ЛГБТ. То есть это нарушение Конституции!» — возмутился он.

Михалков напомнил, что в Конституции есть закон о запрете пропаганды нетрадиционных браков среди несовершеннолетних. По его мнению, из-за шоу музыкантов дети еще до школы получают «инъекцию пошлости и уродства».

Филипп Киркоров и блогер Дава появились на премии телеканала «Муз-ТВ» в «свадебных» нарядах. Артисты приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. При этом звезды шли по красной дорожке под руку под крики «Горько!». Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала это «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». В ответ Киркоров записалвидеообращение, в котором назвал Крапивину человеком двойных стандартов и обвинил ее в дискриминации.

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