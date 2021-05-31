Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»

Народный артист России Филипп Киркоров возмутил поклонников, снявшись в видеоролике с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Записью, на которой запечатлен экстравагантный танец, певец поделился с подписчиками в Instagram.

На видео Киркоров вместе с бывшим возлюбленным певицы Ольги Бузовой танцуют на кухне, нарядившись в кроссовки со стразами, боа из разноцветных перьев и темные очки.

«Настроение — воскресенье! Время танцевать», — подписал ролик Киркоров.

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников народного артиста. «У них с головой все в порядке?», — удивилась одна из подписчиц в комментариях. «Не очень для короля! Ниже плинтуса!», «Киркорову несолидно», «Шут… Гороховый», — возмутились другие пользователи.

Киркоров и Манукян сотрудничают уже больше года. В 2020 году они выпустили совместный клип на песню Rolex. А недавно певец пообещал Даве поездку на «Евровидение».

Ранее стало известно о страданиях Киркорова из-за ухода бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой, к юмористу Максиму Галкину. Певец «рвал на себе волосы» и угрожал самоубийством, рассказали коллеги артистов. «Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал», — вспомнил режиссер Александр Левшин. По его словам, Пугачева читала письма Киркорова, плакала и говорила: «Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки».