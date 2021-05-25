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Проработавшая 30 лет у Пугачевой домработница раскрыла секреты ее личной жизни

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Вячеслав Прокофьев / «Коммерсантъ»

Домработница Людмила Дороднова, которая 30 лет работала у народной артистки Аллы Пугачевой, а затем у певца Филиппа Киркорова, раскрыла секреты личной жизни певицы. О том, как начинались отношения Аллы Пугачевой с артистом Максимом Галкиным, она рассказала в эфире программы «Новые русские сенсации» на href="https://www.ntv.ru/peredacha/rus_sensations/m19400/o417056/video/" target="_blank">НТВ.

Собеседница телеканала утверждает, что была первой, кто увидел Галкина на пороге дома Пугачевой. «Во-первых, он без цветов не приезжал. У него всегда были красивые цветы. Ну а чего Алле привозить? Для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал», — утверждает Дороднова.

Женщина призналась, что на публике Пугачева играла в любовь с Киркоровым, а на деле была заинтересована Галкиным. По словам бывшей помощницы певицы, комику очень быстро удалось завоевать внимание Примадонны.

«Она сказала Филиппу, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу "Балчуг". Получается так, что я выдаю, что она встречалась с Максимом. Алле понравился тот, что сделаешь? Это не от меня зависит, мало ли что я хотела, не хотела. Это ни от кого не зависело, только от Аллы. Не от Максима, а от нее», — сообщила Дороднова.

В декабре прошлого года Киркоров объяснил увольнение Дородновой после 30 лет работы. Он рассказал, что пока не намерен нанимать новую прислугу, так как избирателен и почти никого не пускает «в свой мир». «Когда вокруг все предают и продают, попасть ко мне в команду или в число друзей почти нереально», — объяснил артист.

Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Санкт-Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Галкин и Пугачева в браке с 2011 года.

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