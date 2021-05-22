Киркоров вспомнил о сбывшемся пророчестве Ванги

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров в эфире шоу Comedy Club вспомнил о сбывшемся пророчестве болгарской ясновидящей Ванги. Его слова приводит газета «Московский Комсомолец».

Предсказательница сказала исполнителю, что тот добьется большого успеха в жизни благодаря женщинам, чьи имена начинаются с буквы «А». «В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву "А"», — отметил музыкант и напомнил о таких певицах, как Ани Лорак, Анна Нетребко и Анна Корсун, которая известна под псевдонимом Maruv.

Кроме того, Киркоров рассказал о работе с Анастасией Стоцкой и Машей Распутиной, чье настоящее имя — Алла Агеева. На вопрос ведущего Павла Воли о певице и бывшей жене Алле Пугачевой, артист заявил, что «это святое».

Киркоров, выступивший продюсером участницы «Евровидения-2021» от Молдавии Натальи Гордиенко, ввел иностранных интернет-пользователей в замешательство «странным» интервью. Появившийся в кадре с Гордиенко певец во время интервью надел защитную маску бренда Louis Vuitton, затем снял ее, проверил свой телефон, перебил представительницу Молдавии, беседовавшую с журналистами, после чего достал из кармана конфету и съел ее.