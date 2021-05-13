Киркоров решил отказаться от мата

Российский певец Филипп Киркоров решил отказаться от использования в своем лексиконе матерных слов. Об этом он рассказал в интервью с ведущей YouTube-шоу «Яна Чу» Яной Чуриковой.

В ходе беседы 54-летний исполнитель запнулся, выбирая уместное для эфира выражение. Тогда Чурикова уверила его, что в интернете можно выражаться, не боясь цензуры. «Я не могу. У меня детки. Сам говорю им: "Ругаться — плохо". Они потом вырастут и скажут: "Пап, а ты вот в разговоре с Яной сказал то и то"», — объяснил Киркоров.

Отмечается, артист достаточно много времени старается уделять наследникам. У него подрастают сын Мартин и дочь Алла-Виктория.

Ранее Филипп Киркоров в рамках видеоролика, снятого вместе с тиктокером Даней Милохиным, поработал таксистом. В ходе социального эксперимента певец спрашивал мнение пассажиров о себе и узнал, что о нем думают россияне.