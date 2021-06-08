Киркоров записал гневное обращение к Лободе и обвинил ее в плагиате

Эстрадный певец Филипп Киркоров записал гневное обращение к исполнительнице Светлане Лободе и обвинил ее в плагиате. Видео появилось в его Instagram-аккаунте.

Конфликт между звездами начался из-за того, что продюсер Лободы Нателла Крапивина раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность», — сказал Киркоров.

Он заявил, что в команде Лободы много агрессии, желчи и яда. «Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку», — обратился певец к ее продюсеру. Он добавил, что Крапивиной нужен кто-то, кто будет сверять ее посты с текущим этическим кодексом, а также подчеркнул, что фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.

Артист прикрепил к своему посту фотографии с выступления Лободы. Рядом он разместил снимки одного из номеров Бейонсе, обвинив украинскую исполнительницу в плагиате.

Филипп Киркоров и блогер Дава появились на премии телеканала «Муз-ТВ» в «свадебных» нарядах. Артисты приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. При этом звезды шли по красной дорожке под руку под крики «Горько».