Лобода оправдалась за плагиат на премии «Муз-ТВ» и напомнила про Марию Магдалину

Певица Светлана Лобода оправдалась за плагиат в выступлении, которое она представила на музыкальной премии «Муз-ТВ». Номер был посвящен теме присутствия женщин на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, заявила исполнительница в своем Instagram.

По словам Лободы, проблема присутствия женщин на полотне да Винчи «уже несколько веков волнует самые пытливые умы». Певица напомнила, что этой теме посвящены книги, театральные постановки и музыкальные шоу. Она также отметила, что эту «сакральную тему» в своем творчестве поднимали писатель Дэн Браун, а также певицы Бейонсе и Ариана Гранде.

«Была ли на фреске изображена Мария Магдалина? Являлась ли она женой Христа? На эти вопросы мы никогда не узнаем однозначного ответа...» — задумалась Лобода.

Артистка подчеркнула, что в ее выступлении была представлена собственная трактовка «неразрешенной загадки». Лобода добавила, что она созвучна теме женской преемственности: ей посвящен клип «Молоко», получивший приз на премии в номинации «Лучшее женское видео».

Ранее эстрадный певец Филипп Киркоров обвинил Лободу в плагиате.Он сравнил выступление певицы с номером Бейонсе, сопоставив фотографии исполнительниц на коллаже. Таким образом Киркоров ответил на критику продюсера Лободы Нателлы Крапивиной, которой не понравился совместный номер певца и Давы (Давида Манукяна). Она назвала выступление «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». После скандала с Киркоровым Крапивина расторгла контракт с певицей и заявила, что «не хочет иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».