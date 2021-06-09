Дава прокомментировал заявление продюсера Лободы насчет него и Киркорова

Российский блогер Давид Манукян (Дава) высказался о скандале с продюсером певицы Светланы Лободы, Нателлой Крапивиной. Своим комментарием он поделился в в Instagram-сторис.

«Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки», — написал блогер. По словам Манукяна, еще больше он шокирован тем, что многие люди «поддерживают это». «Мое шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?» — обратился он к подписчикам. Блогер добавил, что всегда любил провокации, и его ничто не поменяет.

Ранее Нателла Крапивина раскритиковала выступление певца Филиппа Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Продюсер назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Она также заявила в своем канале, что шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, и зареклась ходить на музыкальные премии, так как испытывает стыд за других звезд. После скандала ей пришлось расторгнуть контракт с Лободой.

Киркоров и Манукян появились на премии телеканала «Муз-ТВ» в «свадебных» нарядах. Артисты приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы. При этом звезды шли по красной дорожке под руку под крики «Горько».