Экс-продюсер Лободы решила вернуться в шоу-бизнес после скандала с Киркоровым

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина решила вернуться в шоу-бизнес после скандала с певцом Филиппом Киркоровым. Об этом она сообщила в интервью газете «Комсомольская правда».

«Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл», — рассказала Крапивина. Она пояснила, что хочет быть менеджером, а не продюсером, так как ей интересен такой опыт.

При этом Крапивина подчеркнула, что не общается с Киркоровым. «Не вижу смысла. Я все сказала», — заявила она.

Скандал произошел после премии телеканала «Муз-ТВ». Нателла Крапивина, которая на тот момент была продюсером Лободы, раскритиковала выступление Киркорова и Давы. Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

В ответ Киркоров записал видео, в котором обвинил Лободу и ее команду в плагиате и указал на то, что ее номер был похож на одно из выступлений Бейонсе. Он назвал Крапивину человеком двойных стандартов и предположил, что ей нужен кто-то, кто будет «сверять ее посты с текущим этическим кодексом». После этого Крапивина объявила, что больше не является продюсером Лободы.