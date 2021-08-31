Лобода помирилась с Киркоровым после обвинений в плагиате

Певица Светлана Лобода помирилась с артистом Филиппом Киркоровым, который ранее обвинил ее в плагиате. Об этом сообщает Starhit.

Звезды уладили разногласия на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Они встретились на бэкстейдже и долго общались в гримерке. Позднее исполнители вместе отправились на день рождения блогера Елены Блиновской.

Скандал между музыкантами разразился после премии телеканала «Муз-ТВ». Нателла Крапивина, которая на тот момент была продюсером Лободы, раскритиковала выступление Киркорова и Давы. Она назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

В ответ Киркоров записал видео, в котором обвинил Лободу и ее команду в плагиате и указал на то, что ее номер был похож на одно из выступлений Бейонсе. Он назвал Крапивину человеком двойных стандартов и предположил, что ей нужен кто-то, кто будет «сверять ее посты с текущим этическим кодексом». После этого Крапивина объявила, что больше не является продюсером Лободы.