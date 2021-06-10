Адвокат прокомментировал скандал вокруг Киркорова и продюсера Лободы

Александр Добровинский, являющийся адвокатом поп-певца Филиппа Киркорова, прокомментировал скандал вокруг артиста и бывшего продюсера исполнительницы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Добровинского.

Адвокат отметил, что на громких делах со звездой эстрады многие давно пытаются извлечь выгоду. «То некий французский дурачок хочет заработать деньги, содрав миллион евро с Филиппа; то журналисты, провоцируя его, пытаются прославиться; то забытый Вильнюс запрещает Филиппу въезд в страну, объясняя это тем, что "Зайка моя" представляет собой угрозу национальной безопасности», — рассказал Добровинский, добавив, что сейчас разворачивается аналогичная история с Крапивиной.

Он подчеркнул, что подобные прецеденты только подтверждают статус Киркорова, как «самого талантливого артиста в нашей стране, на котором можно заработать или пропиариться». «Если бы он не был любимцем миллионов, королем эстрады, коим он является, к нему бы не было столько внимания. А он, как творческая личность, легко раним, чем многие пользуются. По мне, это некрасивая история», — резюмировал адвокат.

Ранее Нателла Крапивина раскритиковала выступление Киркорова и рэпера Давы на церемонии награждения премии «Муз-ТВ». Продюсер назвала их перформанс «паноптикумом в чистом виде» и подчеркнула, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

В ответ Киркоров записал видеообращение, в котором обвинил Лободу и ее команду в плагиате, а также назвал Крапивину человеком двойных стандартов. После этого продюсер расторгла контракт с поп-певицей.

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