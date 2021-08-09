Лобода рассказала о переезде в Европу

Украинская поп-певица Светлана Лобода заявила, что два года назад вместе с семьей переехала в Европу. Об этом знаменитость рассказала в эфире утреннего шоу «Ранок з Україною» телеканала «Украина», сообщает «Обозреватель».

38-летняя исполнительница отметила, что у нее есть дом на берегу моря в одной из европейских стран. Однако она не стала говорить, где именно. Лобода также призналась, что чувствует себя там комфортно, так как большинство соседей не знают о ее звездном статусе.

«Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим спасибо за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди», — рассказала Лобода. Она подчеркнула, что сейчас у нее есть любимый мужчина, а также отметила, что хотела бы родить сына.

«У нас такое бабье царство дома — очень много бабушек, теть, нянь. Когда мы собираемся вместе, нас человек десять — и все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать"», — сказала артистка.

В апреле этого года российский телеведущий Иван Ургант пошутил об отношениях Лободы и фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Шутка прозвучала во время его беседы с кинорежиссером Тимуром Бекмамбетовым в эфире программы «Вечерний Ургант».