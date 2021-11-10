Сестра Ротару заявила об ожиданиях артистки о «возвращении» Крыма Украине

Сестра Софии Ротару Аурика заявила, что они с певицей ждут «возвращения» Крыма Украине

Сестра певицы Софии Ротару Аурика заявила в эфире Youtube-канала DOROTYE, что они с певицей ждут «возвращения» Крыма в состав Украины.

По ее словам, артистка не была там пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что ее приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.

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«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заключила сестра Ротару.

В январе 2021 года в сети появились фото элитного особняка Софии Ротару под Киевом, в котором артистка скрылась от публики на период пандемии коронавируса. Согласно выписке, которую журналисты получили в реестре недвижимости Украины, дом общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров Ротару приобрела 15 лет назад. С тех пор он был частично перестроен. Рядом возведены другие элитные поместья.

