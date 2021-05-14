Певица Калашникова рассказала о предложении купить отель Софии Ротару

Российская модель, певица Анна Калашникова рассказала, что риелтор предложил ее семье купить в Крыму отель Villa Sofia, который принадлежит певице Софии Ротару. В разговоре с изданием «Комсомольская правда» Калашникова заявила, что не может себе позволить приобрести этот объект.

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Калашникова приехала в Ялту, чтобы провести мероприятие и презентовать новую песню. Во время поездки она познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести отель Ротару за 23 миллиона евро (более 2 миллиардов рублей). По словам певицы, риелторы считают цену завышенной, из-за чего не могут найти покупателей.

На данный момент отель «не по карману» Калашниковой, так как она платит за недвижимость в Москве и Испании. Певица предположила, что объект может купить поклонник Ротару, «для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке».

София Ротару тайно выставила отель на продажу в декабре 2020 года. Изначально она планировала выручить от сделки 25 миллионов евро (на тот момент почти 2,3 миллиарда рублей). Певица не стала публиковать объявление в общем доступе — переговоры с потенциальными покупателями велись через риелторов, которые высылали фотографии и договаривались о стоимости.