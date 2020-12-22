Риелтор оценил шансы Софии Ротару продать отель в Крыму

Риелтор Сергей Колосницын оценил шансы украинской певицы Софии Ротару продать свой отель Villa Sofia, который находится в Ялте на побережье Крыма. Артистка планирует выручить за объект 25 миллионов евро (почти 2,3 миллиарда рублей). По словам эксперта, потенциальные покупатели могут пробрести недвижимость по нескольким причинам. Об этом специалист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Колосницын отметил, что гостиница расположена в «интересной курортной зоне», популярной для инвестиций. Однако, по мнению риелтора, в этом вопросе нужно обратить внимание не только на локацию, но и на пандемию коронавируса. Эксперт заявил, что в подобных условиях трудно предугадать, как сложится ситуация на рынке.

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Риелтор также посоветовал высчитать примерную окупаемость гостиницы и принимать решение о покупке, исходя из полученных показателей. Колосницын подчеркнул, что отель может «считаться интересным инвестиционным приобретением», если его окупаемость составит 7–8 лет.

В качестве еще одной причины возможной сделки эксперт назвал популярность Ротару, из-за чего кто-то из поклонников может пожелать приобрести объект. «Может, кто-то, кто любит творчество Софии и захочет с ней познакомиться, специально купит ее недвижимость», — пояснил Колосницын.

Ротару тайно выставила на продажу гостиницу в декабре 2020 года. Певица не размещала объявление в общем доступе, а решила вести переговоры через риелторов, которые должны были высылать потенциальным владельцам фотографии и договариваться о стоимости объекта. Журналисты также решили узнать о продаже объекта у директора певицы Сергея Лаврова, но он отказался от комментариев.

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