Зеленский создал новую государственную премию и наградил ею Ротару

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании новой государственной премии «Национальная легенда Украины». Церемония награждения номинантов транслировалась пресс-службой украинского лидера в Facebook.

«Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — сказал Зеленский.

В частности, премии получили эстрадная певица София Ротару и футболист Олег Блохин. Композитор и музыковед, герой Украины Мирослав Скорик был награжден посмертно.

В январе этого года в сети появились фото элитного особняка Софии Ротару под Киевом, в котором артистка скрылась от публики на период пандемии коронавируса. Согласно выписке, которую журналисты получили в реестре недвижимости Украины, дом общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров Ротару приобрела 15 лет назад. С тех пор он был частично перестроен. Рядом возведены другие элитные поместья.

