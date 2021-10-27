Золото скифов в музеях Крыма предложили заменить табличками «Украдено Украиной»

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил заменить золото скифов в музеях Крыма, по которому вынес решение суд Амстердама, табличками «Украдено Украиной». Его слова передает РИА Новости.

Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: «Украдено Украиной в Амстердаме» Олег Крючков Советник главы Крыма по информационной политике

Крючков сравнил действия киевских властей с поведением нацистов в годы Великой отечественной войны. «Они вывезли картины и предметы старины из Крыма, и теперь власти Украины идут по их стопам», — отметил он. Несмотря на это, чиновник выразил уверенность в том, что культурные ценности вернутся в Крым «рано или поздно».

Украденные ценности

Похожее мнение высказал и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он также указал на то, что коллекция была фактически украдена у крымчан, и заявил, что причастные к «воровству» должны понести ответственность в рамках международного права и законов России.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительным, несправедливым и неправовым, но ожидаемым, а также сравнил его с наглым рейдерским захватом. По его мнению, суд предпочел руководствоваться политикой и «пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима».

Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев Сергей Аксенов Глава Крыма

Директор крымского центрального музея Тавриды Андрей Мальгин оценил решение суда в Нидерландах как проявление двойных стандартов. Гарантии, что коллекция скифского золота на Украине будет в сохранности, нет, отметил он.

Чисто по Фрейду

Министерство культуры России поддержало Крым в стремлении вернуть коллекцию скифского золота. Там указали на то, что музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы. «Это общеизвестное профессиональное правило», — говорится в заявлении.

Депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине политизированным. Его поддержала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая назвала случившееся опасным международно-правовым инцидентом. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал принять исчерпывающие меры по возвращению коллекции.

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По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, произошедшее «хорошо раскрывает подсознание украинских властей». «История с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото — она чисто по Фрейду», — отметил он. По его словам, если бы украинские власти действительно верили в возможность вернуть Крым, то позволили бы вернуть коллекцию на полуостров. Однако вместо этого они «пытаются прибрать к рукам все, что плохо легло».

«Мы всегда возвращаем свое»

Сразу после решения амстердамского суда президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна вернет не только скифское золото, но и сам Крым. «Мы всегда возвращаем свое», — заключил он. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение суда фиаско «российских манипуляций». «Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории», — добавил он.

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В то же время предшественник Зеленского Петр Порошенко причислил возвращение коллекции к своим заслугам. В частности, политик напомнил про неоднократные переговоры в годы своего президенства с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. «Верю в нашу победу, ведь Крым — это Украина!» — заявил Порошенко.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина определится с местом хранения скифского золота после того, как получит решение суда. Возможно, коллекцию разместят в национальном заповеднике «София Киевская».

Золото раздора

Спор по поводу скифского золота начался в 2014 году — в феврале коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В августе того же года, после вхождения Крыма в состав России, музей решил не передавать экспонаты ни Киеву, ни полуострову до решения суда или соглашения между сторонами.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году. Экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.

При этом сам музей, где находится коллекция, уже заявил, что временно не будет никому передавать скифское золото, пока не будет принято окончательное решение суда о принадлежности экспонатов.