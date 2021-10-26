Порошенко причислил возвращение Украине скифского золота к своим заслугам

Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Киеву коллекции скифского золота подтвердило верховенство международного права в борьбе с «российской агрессией». Такое мнение высказал бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти с 2014 года упорно добивались возвращения золота. В частности, политик напомнил про неоднократные переговоры в годы своего президенства с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, таким образом, причислив решение суда в пользу Украины к своим заслугам. «Верю в нашу победу, ведь Крым — это Украина!», — заключил Порошенко.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что хотя золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту возмутительно и несправедливо, и сравнил его с наглым рейдерским захватом.