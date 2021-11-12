Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе призвал украинских артистов воздержаться от выступлений в России. Об этом он заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое доступно на YouTube.

Таким образом музыкант ответил на вопрос, должны ли культурные деятели Украины давать концерты на российской территории. «Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа», — сказал он.

Кикабидзе добавил, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит. Он отказался от визитов в августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания Москвой ее независимости. Артист также отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов.

В июле 2019 года артист поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая заявила об отказе от концертов в России, а в августе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию, заявив, что туда не поедут те, кто имеет чувство собственного достоинства.

