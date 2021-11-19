Американский актер и режиссер Шон Пенн посетил подконтрольную украинским силовикам территорию Донбасса ради съемок документального фильма. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Голливудский артист успел пообщаться c военными со стороны Украины. Отмечается, что Пенн официально не объявлял о создании ленты. По данным штаба, он планирует снять документальную картину, которая «расскажет широкой общественности о событиях», происходящих в стране.

Известно, что Пенн в сопровождении украинских силовиков прошелся по улицам разрушенного во время боевых действий села Широкино, а также побывал в окопах и на блокпостах. Кроме того, для него провели брифинг, на котором рассказали подробности о военной службе и ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что Шон Пенн тайно приехал на Украину для съемок документального фильма. Актера заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году.