На Украине призвали изменить стратегию ради сохранения Донбасса

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев изменить стратегию по Донбассу ради его сохранения. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

По словам бывшего министра, сейчас Киев в очень опасной ситуации. «Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот "Минск" не работает», — сказал он.

По мнению министра, минские соглашения не будут работать, поскольку президент России Владимир Путин «готов идти дальше». «Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют», — подчеркнул он.

Как заявил Климкин, сегодня угроза «провокаций не такая, как весной, а больше». Он подчеркнул, что Киеву нужна новая стратегия по Донбассу.

Ранее в Кремле предостерегли Украину от силовых методов решения конфликта в Донбассе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобная попытка стала бы шагом к очередной катастрофе. Представитель Кремля отметил, что Украина «накачивается» вооружениями НАТО.