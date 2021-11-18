«Нормандскому формату» предрекли долгий период без встреч

«Нормандский формат» ждет долгий период без встреч после слов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о выполнении Киевом взятых на себя обязательств. Если Москва ждет от Киева выполнения всех условий Минских соглашений по Донбассу, то скорее дождется смены власти на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Ранее Лавров назвал ключевое условие для новой встречи в «нормандском формате». Российский министр иностранных дел заявил, что такие переговоры будут возможны только после того, как Киев выполнит взятые на себя по Минским соглашениям обязательства.

«С такой позицией Москвы будут ждать только того, пока что-то сменится в Киеве. А политическая элита в Киеве идти на федерализацию не готова», — предрек политолог.

Он считает, что в Киеве не готовы исполнять Минские соглашения, так как, по мнению украинских властей, выполнение их условий приведет к реальной потере Донбасса. А это, в свою очередь, приведет к смене нынешней политической элиты. Украина подписала Минские соглашения в надежде получить обширную помощь от Запада, но так и не дождалась ее, считает Чупрыгин.

Однако заявления Лаврова не приведут к прекращению существования «нормандской четверки». По мнению Чупрыгина, наличие формата устраивает всех и его существование все-таки оправдает себя.

«К формату в конце концов придут, было бы хорошо, если бы это сделали еще вчера», — заключил эксперт.