Украина заявила об обстреле телебашни в Донбассе

Штаб ООС Украины: обстреляна телебашня, которая вещала на неподконтрольные территории

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил на своей странице в Facebook, что в Донбассе была обстреляна телебашня.

В сообщении сказано, что днем 17 ноября в Луганской области противник трижды обстрелял из тяжелой артиллерии населенный пункт Камышеваха. «Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию», — заявили в штабе.

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При этом Киев утверждает, что накануне «новостная лента оккупантов» изобиловала фейками, что украинские войска ведут обстрелы именно из Камышевахи. «Становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий», — отметили в штабе.

В свою очередь власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что 17 ноября украинские войска шесть раз нарушили перемирие. Были обстреляны районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Красный Лиман, Калиново-Борщеватое и Сокольники, сообщает «Луганский информационный центр».

«Донецкое агентство новостей» передает со ссылкой на официальных представителей ДНР, что украинские войска утром 18 ноября обстреляли из минометов поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вместе с международными партнерами работает над комплексным трехуровневым планом сдерживания агрессивных действий Москвы.