Труп полицейского найден возле линии разграничения в Донбассе

В городе Рубежное Луганской области у линии разграничения в Донбассе найден труп патрульного полицейского со следами насильственной смерти. Об этом «РБК-Украина» сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным силовиков, тело мужчины обнаружено на территории административного здания, при этом оружия при нем не было. На месте случившегося работают сотрудники Государственного бюро расследования (ГБР) и Главного управления Национальной полиции (ГУНП). В городе начали полицейскую операцию для выявления и задержания лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

В октябре сообщалось, что группа подростков убила полицейского в украинском Чернигове. Сотрудники правопорядка были жестоко избиты ночью в круглосуточном супермаркете группой молодых людей. Один из полицейских скончался, второй — находится в больнице.

Ранее в Кременчуге украинец принял наркотики и начал расстреливать из окна многоэтажки находившихся неподалеку полицейских. По данным Национальной полиции Украины, инцидент произошел, когда несколько силовиков находились с проверкой в районе одного из ночных клубов.