Группа подростков убила полицейского на Украине

Группа подростков убила полицейского в украинском Чернигове. Об этом сообщает ТСН.

Сотрудники правопорядка были жестко избиты ночью в круглосуточном супермаркете группой молодых людей. Один из них скончался, второй находится в больнице.

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде. Задержано шестеро подозреваемых, открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. О мотивах нападения не сообщается.

Ранее в Кременчуге украинец принял наркотики и начал расстреливать из окна многоэтажки находившихся неподалеку полицейских. По данным Национальной полиции Украины, инцидент произошел, когда несколько силовиков находились с проверкой в районе одного из ночных клубов. В это же время неизвестный, находясь в состоянии опьянения, достал пневматическое оружие и начал стрелять из своей квартиры, которая располагалась в доме напротив. Штурмовать помещение пришлось бойцам спецназа.