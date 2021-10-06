В Харькове на полицейских наехали «квартирные рейдеры»

В Харькове полицейские задержали группу людей, которые силой отнимали жилье у представителей незащищенных слоев населения. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, злоумышленники похищали людей и посредством угроз и физического насилия вынуждали их переоформить недвижимость на них. Следствием было установлено, что организатором преступной деятельность является неоднократно судимый житель Харькова, который привлек в сообщники еще четыре человека.

В ходе операции по задержанию нарушителей закона полицейские смогли освободить одного из потерпевших, который находился в машине преступников. После этого «квартирные рейдеры» попытались скрыться с места преступления на автомобиле и совершили наезд на двух сотрудников полиции, в результате чего те получили телесные повреждения. За совершенные преступления членам преступной группировки грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Кременчуге украинец принял наркотики и начал расстреливать из окна многоэтажки находившихся неподалеку полицейских. По данным Национальной полиции Украины, инцидент произошел, когда несколько силовиков находились с проверкой в районе одного из ночных клубов.