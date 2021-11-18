Украина сообщила о трехуровневом плане сдерживания России

Украина вместе с международными партнерами работает над комплексным трехуровневым планом сдерживания агрессивных действий России, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает «РБК — Украина».

По словам министра, видение Киевом угроз со стороны России вполне совпадает с видением международных партнеров. «Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры», — подчеркнул он.

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Первый уровень совместного плана — дипломатический, рассказал Кулеба. Идея заключается в том, чтобы иностранные партнеры Киева делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в ее поддержку.

«Второй уровень — экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2"», — продолжил глава МИД.

Третий уровень — военно-оборонительный. Он предполагает укрепление обороноспособности Украины, в том числе путем поставки ей дополнительного вооружения.

«Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления», — заключил Кулеба.