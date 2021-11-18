В Кремле предостерегли Украину от силовых методов решения конфликта в Донбассе. Как заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобная попытка стала бы шагом к очередной катастрофе. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Украина «накачивается» вооружениями НАТО. «Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки Минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы» — подчеркнул он.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что дальнейшая территориальная принадлежность Донбасса, его статус, возможное вхождение в состав РФ зависят исключительно от воли народа. Россия, по его словам, держит долгую паузу, помогая гуманитарно, но не провоцируя ситуацию, давая возможность гражданам самостоятельно решить свои внутренние вопросы в верном, по их мнению, ключе.