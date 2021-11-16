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В Совфеде оценили пользу указа Путина для ЛНР и ДНР

Сенатор Цеков счел указ Путина для ЛНР и ДНР шансом оказать реальную помощь республикам
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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Указ президента России Владимира Путина для Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) позволит оказать им реальную помощь и использовать их экономический потенциал. Так его оценил член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью News.ru.

По его словам, допуск товаров из ЛНР и ДНР к госзакупкам в России может повысить зарплаты сотрудникам соответствующих предприятий в Донбассе. «Вот это реальная помощь республикам, с которыми воюет Украина, и не только Украина, а фактически США и ряд стран Европы», — подчеркнул Цеков.

ЛНР и ДНР способны обеспечить некоторые потребности России по линии госзакупок, например, в угле и металле, уточнил сенатор. Кроме того, поставки продукции для нужд страны за ее пределами — это нормальная практика — и Россия сотрудничает с Европой, Азией, США и даже с Украиной, заключил член Совфеда.

15 ноября Владимир Путин поручил обеспечить равные условия для доступа товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к участию в госзакупках. Согласно указу главы государства, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.

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