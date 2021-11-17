Минобороны назвало сроки нейтрализации Украины в случае нападения

В случае нападения Украины на Россию Черноморский флот РФ проведет полную нейтрализацию сил противника за время от 50 минут до 10 часов. Такие сроки назвал высокопоставленный источник Telegram-канала «Главмедиа» в Минобороны.

По словам источника, данные сроки диктуются военными нормативами современных армий.

«Для решения подобной задачи в Крыму развернут "пузырь запрета доступа", а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства», — объяснили в Минобороны.

При этом, по оценкам представителя ведомства, вероятность столкновения с ядерной державой со стороны США и стран НАТО в случае атаки Украины является минимальной. Также он отметил, что не представляет такой ситуации, при которой Россия атаковала бы первой.

Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что проработка Киевом сценариев обороны на случай войны с Москвой направлена на выкачивание денег из бюджета страны. Он отметил, что Украина не дождется никакой агрессии от России.