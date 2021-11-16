В Госдуме ответили на слова Арестовича о сценариях обороны Украины

Проработка Киевом сценариев обороны на случай войны с РФ направлена на выкачивание денег из бюджета страны. Так на слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича ответил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик телеканалу RT.

По его словам, «никакой агрессии Киев не дождется» — это продемонстрировали события последних семи лет, кроме того, это доказывает сдержанная и «миролюбивая политика нашего государства».

Депутат Госдумы добавил, что Арестович является одним из самых скандальных фигурантов украинских политических элит. Ему, по мнению Белика, необходимо внимание, сделанное на дешевом пиаре, как «набившая оскомину война с Россией».

15 октября Арестович заявил, что Украина делает все возможное, чтобы быть готовой отразить любую агрессию на свои территории. Для этого власти страны подготовили девять возможных сценариев войны с Россией. По его словам, война может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта.