Грызлов прокомментировал указ Путина по Донбассу

Указ президента России Владимира Путина по самопровозглашенным Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) — вынужденный ответ Москвы на действия Киева. Такой комментарий дал полпред в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

По его словам, действия Киева направлены на эскалацию конфликта. Более того, они фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении геноцида».

Грызлов отметил необходимость выполнения украинскими властями обязательств по урегулированию. «Целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода», — заключил полпред России.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что указ главы государства для ЛНР и ДНР позволит оказать им реальную помощь и использовать их экономический потенциал.

15 ноября Владимир Путин поручил обеспечить равные условия для доступа товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к участию в госзакупках. Так, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.