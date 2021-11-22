На Украине опровергли подготовку к военному наступлению в Донбассе

Киев не планирует проводить военное наступление в Донбассе. Подготовку к подобной операции опроверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости в понедельник, 22 ноября.

По словам министра, в последнее время Россия все чаще обвиняет Украину в желании решить конфликт с самопровозглашенными народными республиками Донбасса силовым путем, однако Киев по-прежнему полагается в первую очередь на дипломатические методы.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — заявил Кулеба.

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Он также добавил, что украинская сторона продолжает «упорно работать» над оживлением «нормандского формата» вместе с Францией и Германией.

Ранее в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил опасения, что Киев может пойти на провокации, чтобы оправдать заявления западных стран о якобы существующей угрозе российского вторжения на Украину. По его словам, таким образом украинское руководство, вероятно, пытается выйти на силовое решение ситуации в Донбассе. Позже официальный представитель Кремля также заявил, что ряд стран помогает Киеву наращивать силы, поставляя ему значительное количество вооружений.

До этого The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось совсем мало. Как отмечало издание, нападение может произойти достаточно скоро.

В свою очередь агентство Bloomberg представило пессимистичный сценарий, по которому может развиться миграционный кризис на польско-белорусской границе. По мнению автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать этот конфликт. При этом, отмечалось в материале, на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.