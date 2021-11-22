Лавров оценил сообщения об использовании Украиной комплексов Javelin в Донбассе

Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin. Так оценил сообщения о применении Киевом данного вида вооружения глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного», — отметил министр иностранных дел.

По его словам, воинственная риторика, к которой Киев все чаще прибегает в последнее время, может свидетельствовать о намерении осуществить провокацию.

Ранее 22 ноября издание Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова сообщило, что Киев впервые применил Javelin в Донбассе. По словам министра, данные ракетные комплексы будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar против войск, ориентированных на Россию.

Позже военный историк Борис Юлин заявил, что использование Javelin в Донбассе говорит о том, что США оказывают прямую военную помощь Украине. Как пояснил эксперт, данные комплексы стоят очень дорого и позволить себе их закупку может далеко не каждое государство.