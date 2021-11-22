Военный историк объяснил применение ракетных комплексов Javelin в Донбассе

Ракетные комплексы Javelin очень дорогие, позволить себе их закупку может далеко не каждое государство, использование же их говорит о том, что США оказывают прямую военную помощь Украине, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что это также указывает на то, что Украина игнорирует даже формальное перемирие с Донбассом.

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, об этом ранее заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Юлин объяснил, что Javelin — это противотанковый переносной ракетный комплекс нового поколения, позволяющий повышать выживаемость расчетов.

«Он работает по принципу “выстрелил — забыл”. Если раньше требовалось наводить маркер на цель, проводить внимательные расчеты, то здесь достаточно запустить ракету, указав цель, и можно покидать позицию — ракета сама долетит, куда нужно. Это, естественно, повышает выживаемость расчетов, а также вероятность поражения цели», — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что Javelin — очень дорогие комплексы, и мало кто может их себе позволить. То, что они оказались у украинской стороны, прямо указывает на военную помощь США, добавил эксперт.

«Их применение — тоже важный сигнал. Он говорит о том, что в Донбассе ведутся открытые боевые действия, то есть ни о каком перемирии речи быть не может», — заключил Юлин.

Ранее Буданов заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию страны в конце января или начале февраля.