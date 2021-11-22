Путин заявил итальянскому премьеру о провокациях Украины в Донбассе

Путин обвинил Киев в провокационных шагах на Донбассе и невыполнении Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Украина совершает провокации в Донбассе. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обвинил Киев в упорном отказе от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки».

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«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским "Комплексом мер" вооружений», — добавили в пресс-службе.

Стороны также обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с Евросоюзом и сотрудничество в энергетической сфере.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в последнее время Москва все чаще обвиняет Киев в желании решить конфликт с самопровозглашенными республиками Донбасса силовым путем. Но Украина не планирует наступательную военную операцию, подчеркнул министр. Он заверил, что Киев продолжает «упорно работать» над оживлением «нормандского формата» вместе с Парижем и Берлином.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев впервые применил в Донбассе американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, они будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором.