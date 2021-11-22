На Украине поймали одного из организаторов референдума в Донбассе

СБУ задержала одного из организаторов референдума в Донецкой области

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из организаторов референдума о присоединении территорий Донецкой области к самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

По данным СБУ, задержанный, находясь в 2014 году в Донбассе, призывал граждан Украины срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к ДНР, а также подстрекал людей к «массовым беспорядкам» под прикрытием митингов и общественных собраний.

В ведомстве добавили, что впоследствии мужчина покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время находился в Крыму. Позднее он вернулся по личным делам на Украину и был пойман сотрудниками СБУ.

Отмечается, что о подозрении в совершении преступления по части второй статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса республики ему сообщили еще в 2017 году. В настоящий момент украинскими силовиками проводится досудебное расследование.

В сентябре СБУ задержала одного из организаторов референдума о независимости самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным следствия, в 2014 году мужчина руководил избирательной комиссией в Новопсковском районе Луганской области и активно участвовал в организации голосования.