СБУ подтвердила задержание бывшего начальника тюрьмы в ДНР

СБУ подтвердила, что в Киеве был задержан бывший начальник донецкой «Изоляции»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание бывшего начальника тюрьмы «Изоляция», которая, по данным ведомства, расположена на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение опубликовано на сайте СБУ.

Представитель ДНР был задержан в Киеве. По данным спецслужбы, он был организатором и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинских граждан, которых незаконно удерживали в «Изоляции».

Расследуется уголовное дело по статьям «Торговля людьми», «Создание террористической организации», «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», «Нарушение законов и обычаев войны». Суд должен избрать меру пресечения задержанному.

Украинские СМИ не раз писали, что в Донецке действует секретный объект Министерства госбезопасности ДНР «Изоляция», на территории которого пытают задержанных. 9 ноября журналист Станислав Асеев заявил, что в Киеве задержан Денис Куликовский, который, как сообщалось ранее, до 2018 года руководил «Изоляцией».