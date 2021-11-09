На Украине сообщили о задержании «главного преступника» тюрьмы в ДНР

В Киеве задержан сотрудник подпольной тюрьмы «Изоляция», расположенной в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), передает «Интерфакс — Украина».

О задержании сообщил журналист Станислав Асеев. Как отмечает издание, он в 2017-2019 годах провел в «Изоляции» 28 месяцев, после чего был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами.

«В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" — Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря», — написал Асеев в Facebook, пообещав раскрыть детали позже.

Украинские СМИ не раз писали, что «Изоляция» — секретный объект МГБ ДНР, на территории которого пытают задержанных. По данным сайта «Миротворец», Куликовский родился в 1984 году, является сотрудником МГБ ДНР и лично участвовал в пытках, будучи главой «Изоляции». СМИ также сообщали, что он руководил «Изоляцией» до февраля 2018 года и был отстранен после избиения одного из заключенных.