Янукович предупредил украинцев об угрозе начала новой войны в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил украинцев об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. О вероятности новой войны на востоке страны Янукович рассказал в обращении к соотечественникам, приуроченном к восьмой годовщине начала Евромайдана на Украине. Обращение передает «Страна.ua».

«Если сравнивать нынешнюю ситуацию на Донбассе с той, которая была год назад, мы вынуждены констатировать, что она существенно ухудшилась. Создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия», — предупредил экс-президент.

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В ухудшении ситуации свергнутый украинский президент винит действующие власти в Киеве. По его мнению, действующий президент Владимир Зеленский не выполнил обещание о мире, данное им в 2019 году. Более того, Янукович намекнул, что власть на Украине ищет новый формат переговоров с участием США и не намерена соблюдать Минские соглашения. Это стратегия опасна для Киева, так как ставка на Соединенные Штаты может привести к тому, что Украина останется «в очень незавидной ситуации», считает бывший президент.

«А что произойдет, если баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией перевесит их интересы в Украине?» — рассуждает Янукович о перспективах более тесного сотрудничества Киева с Вашингтоном вместо прежнего расчета на помощь Германии и Франции.

Ранее украинский политик и некогда депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что украинцы начинают задумываться о восстановлении Януковича в качестве легитимного президента страны. По мнению Герман, Януковичу следует обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы добиться правды и справедливости.