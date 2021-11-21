На Украине произошли столкновения митингующих с силовиками у офиса президента

Возле офиса президента Украины вечером 21 ноября произошли столкновения между митингующими и силовиками, передает ТАСС.

Сообщается, что группа из нескольких сотен человек собралась на площади Независимости по случаю Дня достоинства и свободы, после чего люди направились к часовне на аллее Героев Небесной Сотни для того, чтобы почтить память погибших на Майдане в 2014 году. Среди митингующих преимущественно находились сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко.

Далее некоторые из митингующих пошли к офису президента Украины Владимира Зеленского, выкрикивая лозунги, призывающие отправить действующего главу государства в тюрьму. На одной из улиц колонну с участниками шествия попыталась остановить полиция, в связи с чем начались столкновения. Правоохранителям удалось оттеснить митингующих от забора возле офиса президента. Некоторые из нарушителей предпринимают новые попытки прорваться к зданию.

Ранее стало известно, что на Украине закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича о разгоне Евромайдана. Отмечается, что Янукович, а также бывшие руководители СБУ, МВД, внутренних войск, министерства обороны, киевской милиции и столичного полка «Беркут» хотели прекратить массовые протесты — для разгона демонстрантов они организовали применение силовиками физического насилия, спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия.