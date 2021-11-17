Украина завершила расследование дела Януковича о разгоне Евромайдана

На Украине закончили расследование о разгоне Майдана в отношении Януковича

На Украине закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Виктора Януковича о разгоне Евромайдана. Об этом сообщается на сайте офиса генерального прокурора.

«Завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины и девяти должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Янукович, а также бывшие руководители СБУ, МВД, внутренних войск, министерства обороны, киевской милиции и столичного полка «Беркут» хотели прекратить массовые протесты — для разгона демонстрантов они организовали применение силовиками физического насилия, спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия.

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В частности, 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом антитеррористической операции, а утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» «Беркута» и вооружение огнестрельным оружием «титушек» (обобщенное название народных дружинников, активистов, боевиков выступавших на стороне властей во время событий на Майдане — прим. «Ленты.ру»), утверждают в офисе генпрокурора. В результате погибли 67 гражданских лиц, еще 887 пострадали, также получили травмы 132 силовика.

Среди преступлений, в которых обвиняются фигуранты, — организация в составе преступной группы незаконного препятствования проведению митингов, умышленные убийства, причинение тяжких телесных повреждений, организация террористического акта.

После того как защита ознакомится с материалами расследования, они будут направлены в суд.

Массовые протестные акции, известные как Евромайдан, проходили зимой 2013-2014 годов и закончились свержением Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за случившееся на спецподразделение МВД «Беркут». Его бывшие сотрудники вину отрицают.