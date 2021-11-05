Януковичу предъявили еще одно обвинение по «делу Майдана»

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который сбежал из страны в разгар массовых акций протеста в 2014 года, предъявили еще одно обвинение по «делу Майдана». Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

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По данным следствия, Янукович создал организованную преступную группировку (ОПГ), куда вошли председатель Службы безопасности Украины (СБУ), министр внутренних дел и министром обороны, для прекращения массовых акций протеста, которые ставили под угрозу его нахождение у власти.

Используя свои полномочия, участники ОПГ вынуждали правоохранителей применять огнестрельное оружие и военную технику для силового подавления митингов в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. «Всего от таких действий экс-президента пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов», — подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, бывшему украинскому лидеру вменяется организация теракта в отношении демонстрантов, которые 18 февраля 2014 года провели уличное шествие от площади Независимости к зданию Верховной рады в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года.

Зимой 2013-2014 годов на Украине проходили массовые протестные акции, известные как Евромайдан. Они закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве в феврале 2014-го погибли более 100 человек.

Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Его бывшие сотрудники отрицают свою причастность к убийствам.