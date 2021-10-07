Суд Украины постановил арестовать Януковича по делу о резиденции в Межигорье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию в разгар Евромайдана, по делу о резиденции «Межигорье». Трансляция судебного заседания, на котором вынесено данное решение, доступна на YouTube.

Арест политика в рамках уголовного дела о присвоении государственного имущества за счет служебного положения и отмывании средств запросили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). «Ходатайство [стороны обвинения] удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей», — объявила в ходе заседания судья ВАКС.

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Уголовное дело против Януковича, в котором также фигурирует его сын Александр, ведется с 2019 года. По данным НАБУ, материалы расследования включают в себя 1,5 тысячи томов. По делу Януковича также проходит другой экс-лидер Украины Виктор Ющенко.

В Межигорье Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра Украины. За это время там был построен большой дом, который получил название «Хонка», плавучий дом приемов на базе дебаркадера, зоопарк, искусственное озеро и гараж на 70 единиц техники.

После отъезда политика журналисты нашли в Межигорье компрометирующие Януковича и его окружение документы, многочисленные предметы роскоши, включая золотой батон в натуральную величину, иконы, оружие и два автопарка люксовых автомобилей. Впоследствии резиденция была возвращена в собственность государства, а прилегающая территория объявлена национальным парком.