Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Собеседник агентства отметил, что следователь уже подал соответствующее ходатайство. По его словам, перечень имущества, которое прокуратура хочет подвергнуть аресту, «довольно большой», однако о конкретных объектах недвижимости не сообщается.

Ходатайство будет рассмотрено в Печерском суде Киева, однако дата слушания еще не назначена. Повод для ареста не уточняется.

В июне Ющенко уже вызывали на допрос в Гепрокуратуру. Следствие полагает, что в 2007 году он способствовал переводу президентской резиденции в частную собственность. В результате «Межигорье» за символическую плату стала арендовать донецкая фирма, подконтрольная экс-президенту Виктору Януковичу.

Ющенко пришел к власти после «оранжевой революции» в 2005 году. Пост главы государства он занимал до 2010 года, когда его сменил Янукович.

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