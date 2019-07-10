Суд отказался арестовывать имущество Ющенко

Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом сообщает УНИАН.

«Судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства. Мотивация такого решения пока неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет», — заявил прокурор Сергей Атаманчука.

5 июля Генеральная прокуратура Украины попросила суд наложить арест на недвижимость Ющенко. По словам представителя ведомства, перечень имущества, которое прокуратура хочет подвергнуть аресту, «довольно большой», однако о конкретных объектах недвижимости не сообщалось.

В июне Ющенко уже вызывали на допрос в Гепрокуратуру. Следствие полагает, что в 2007 году он способствовал переводу президентской резиденции в частную собственность. В результате «Межигорье» за символическую плату стала арендовать донецкая фирма, подконтрольная экс-президенту Виктору Януковичу.

Ющенко пришел к власти после «оранжевой революции» в 2005 году. Пост главы государства он занимал до 2010 года, когда его сменил Янукович.

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