Бывшего командира «Беркута» заподозрили в терроризме

Экс-командира харьковского «Беркута» заподозрили в организации теракта в Киеве в 2014 году

Бывшего командира батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области заподозрили в терроризме во время подавления акций протеста, известных как Евромайдан. Об этом сообщил пресс-центр офиса генпрокурора, передает «Интерфакс — Украина».

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По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства МВД и киевского ГУ МВД, организовал совершение его подчиненными террористического акта. Экс-командир обеспечил «безосновательное и незаконное» использование спецсредств и огнестрельного оружия против митингующих. Целью таких действий было запугивание населения.

В результате три человека погибли, 14 — получили тяжкие телесные повреждения, 59 — травмы средней тяжести, а 123 — легкие травмы.

Ранее суд в Киеве отменил домашний арест бывшему командиру львовского «Беркута» Ростиславу Пацеляку, назначив ему меру пресечения в виде личного обязательства. Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании журналистской деятельности и проведению мирных собраний в феврале 2014 года в Киеве. В деле насчитывается 174 потерпевших.

В феврале 2014-го в результате столкновений протестующих и силовиков в Киеве погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила вину за произошедшее на «Беркут». Бывшие сотрудники спецподразделения отрицают свою причастность к гибели людей.